L'infortunio di Paul Pogba è un mistero. Il centrocampista del Manchester United non è stato convocato nell'ultima partita di Premier League contro il Newcastle e ha saltato anche la Nazionale. L'Equipe ha provato a fare luce alla vicenda contattando una persona vicina al giocatore, raccogliendo notizie poco confortanti per i tifosi dei red devils: il centrocampista avrebbe una piccola frattura alla punta del piede, una diagnosi simile a quanto avvenuto a Neymar che è stato costretto per questo a un lungo stop. Non sono chiari i tempi di recupero e non è preso in considerazione l'intervento chirurgico: sia Pogba che il club hanno optato per la guarigione naturale.