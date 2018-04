Manchester United, Pogba: "Non vengo giudicato come gli altri giocatori"

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba, intervistato da Sky Sports, parla dei giudizi della critica nei suoi confronti: "È divertente perché non vengo giudicato per ciò che faccio in campo, solo per i gol e per gli assist. Posso fare una grande prestazione, ma se non segno o non faccio assist, diranno che ho giocato normalmente. Se succede ad altri riesce ad essere eletto anche come migliore in campo. Proverò sempre a segnare o fare assist e comunque continuerò a dare il massimo in mezzo al campo. Se posso aiutare la squadra in attacco e difesa e fare la differenza, lo farò. Se posso segnare o fare assist sarà anche meglio”.