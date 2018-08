Manchester United, Pogba: "Sbagliato l'atteggiamento. Io per primo"

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista e capitano del Manchester United Paul Pogba fa autocritica dopo la sconfitta contro il Brighton per 3-2 nella seconda giornata di Premier League: “Abbiamo sbagliato atteggiamento, loro avevano più fame di noi e noi non siamo scesi in campo con il desiderio di batterli. Mi metto per primo sul banco degli imputati perché riconosco di non aver avuto la giusta mentalità. Questa sconfitta ci deve servire come grande lezione per il futuro. - conclude Pogba evitando di rispondere alle domande su Mourinho – La sua reazione? Penso che dovreste chiederla a lui, non voglio parlare di lui con altre persone”.