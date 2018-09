Manchester United, Pogba vuole andare al Barça già a gennaio

LIVE TMW - Serie A, il 6° turno: Juve, Cuadrado dal 1'. Toro, Meité in panchina?

Ore 15.27 - Potrebbero esserci due novità di formazione per il Torino in vista del match di questa sera a Bergamo contro l'Atalanta. Secondo quanto riportato da Toro.it Walter Mazzarri starebbe valutando di dare una chance dal primo minuto a Bremer in difesa e Lukic a centrocampo....