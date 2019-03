Manchester United, Pogba vuole restare e diventare bandiera

© foto di Imago/Image Sport

Dopo mesi di rapporti complicati con José Mourinho, Paul Pogba è rinato con l'approdo sulla panchina del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. Il centrocampista francese, come riporta il Sun, avrebbe riferito ai dirigenti di non essere intenzionato a lasciare il club inglese e di aver preso in considerazione l'idea di diventare capitano e bandiera.