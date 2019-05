Manchester United, primi contatti con il Fulham per Sessegnon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ryan Sessegnon è uno dei pezzi pregiati della prossima finesta di mercato in Inghilterra. Il giovane terzino del Fulham è da tempo nel mirino del Tottenham (e della Juventus), ma un altro club di Premier avrebbe cominciato a trattare con i londinesi per anticipare la concorrenza: si tratta del Manchester United che, come riporta Sky Sports, proverà a far leva sulla voglia del 19enne inglese di giocare ancora nella massima serie, dopo la retrocessione del Fulham.