© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una stagione difficile e tanta voglia di riscattarsi. Il Manchester United è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato. Secondo quanto riportato da A Bola, il club inglese sarebbe disposto a pagare i 60 milioni della clausola di Ruben Dias, difensore classe 1997 in forza al Benfica.