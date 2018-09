Manchester United, pronto il rinnovo per Shaw: è in scadenza

© foto di Imago/Image Sport

Dopo tante difficoltà, Luke Shaw è riuscito a ritrovare il posto da titolare al Manchester United. Il terzino inglese è stato nominato anche miglior giocatore del mese di agosto dai tifosi dei Red Devils e ha pienamente convinto Mourinho con il suo grande impegno che lo portato anche verso il ritorno in nazionale. Tuttavia Shaw ora ha il contratto in scadenza e secondo quanto riporta il Daily Star il Manchester United starebbe lavorando con una certa urgenza al suo rinnovo da 150 mila sterline a settimana per il difensore.