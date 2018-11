Manchester United, pronto rinnovo da 9 milioni per Rashford

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimana di discussioni sul rinnovo contrattuale di Marcus Rashford in casa Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, i Red Devils per tenere a freno le voci su possibili interessamenti di altri club sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio da quasi nove milioni di euro a stagione per il giovane attaccante della rosa di Josè Mourinho.