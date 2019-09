Retroscena di mercato rivelato dall'Independent: il Manchester United fu vicino all'acquisto di Virgil van Dijk dal Southampton ma a far desistere il club dalla spesa per l'olandese fu José Mourinho. Il tecnico portoghese suggerì di non procedere all'acquisto, ritenendo sufficientemente affidabili come centrali Eric Bailly e Victor Lindelof. Van Dijk è stato poi acquistato a gennaio 2018 dal Liverpool per la somma record di 84 milioni di euro, facendo la fortuna dei reds.