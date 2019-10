Paul Pogba è stato escluso dalla lista dei convocati di Ole Gunnar Solskjaer per la partita di domani contro l'AZ Alkmaar in Europa League. Il francese era tornato lunedì per la sfida contro l'Arsenal dopo aver saltato due partite per infortunio. Le sue condizioni non sono ancora al top e il giocatore è in dubbio anche per la sfida contro il Newcastle in programma domenica. Fra gli altri giocatori assenti: Wan-Bissaka a causa di una tonsillite, oltre a Martial, Shaw, Young e Jones.