Manchester United, rivoluzione a sinistra: out Shaw, dentro Sessegnon

© foto di Imago/Image Sport

Ryan Sessegnon fa impazzire le big di Premier League. Dopo i rumors sul Tottenham, secondo quanto riporta il Sun anche il Manchester United punta forte sul laterale sinistro del Fulham per la prossima stagione. Mourinho, visto il probabile addio di Luke Shaw, ha infatti in mente un'offerta di 45 milioni di euro per il talento classe 2000.