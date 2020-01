© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcos Rojo, difensore in uscita dal Manchester United, potrebbe trasferirsi in Turchia. Il difensore argentino, riporta il Sun, è nel mirino del Fenerbahçe. 29 anni, l'argentino ha raccolto in questa stagione appena 9 presenze in tutte le competizioni e il suo contratto è in scadenza a giugno 2021.