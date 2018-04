Manchester United, scatto per Richarlison: 45 milioni al Watford

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United tenta lo scatto per Richarlison. Secondo il Mirror, i Red Devils avrebbero infatti pronti ben 45 milioni di euro per acquistare in estate l'attaccante esterno classe 1997 del Watford, cercato praticamente da tutte le big di Premier League. Il brasiliano in questa stagione ha totalizzato finora cinque gol e cinque assist in 36 presenze.