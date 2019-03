© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto scrivono i colleghi del Sun, ci sarebbe un cambiamento importante in vista per il Manchester United: con Antonio Valencia destinato a salutare i Red Devils perché ha deciso di non rinnovare il contratto, sarà Paul Pogba il nuovo capitano della società inglese. Un segnale importante anche in chiave mercato e futuro del Polpo.