Manchester United sempre più giù: il Tottenham vince 3-0 ad Old Trafford

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una grande vittoria da parte del Tottenham, un crollo verticale del Manchester United. Non è mancato l'impegno e la voglia da parte dei Red Devils, ma ad Old Trafford gli uomini di Mauricio Pochettino atterrano con un netto 3-0 quelli di José Mourinho. Non riesce a venir fuori dal momento negativo il sodalizio di Manchester, caduto sotto i colpi di Kane e Lucas Moura (doppietta). A fine partita volti impietriti in tribuna, sarà una lunga notte per lo United.

SABATO

Wolverhampton - Manchester City 1-1

Arsenal - West Ham 3-1

Bournemouth - Everton 2-2

Huddersfield - Cardiff 0-0

Southampton - Leicester 1-2

Liverpool - Brighton 1-0

DOMENICA

Watford - Crystal Palace 2-1

Fulham - Burnley 4-2

Newcastle - Chelsea 1-2

OGGI

Manchester United - Tottenham 0-3