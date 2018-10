Manchester United, Shaw: "Contro la Juventus voglio vincere"

ROMA, FURIA PALLOTTA: BALDINI EVITA IL RITIRO. IL FROSINONE VA AVANTI CON LONGO. MILAN, LA SETTIMANA DI BONAVENTURA. MANCINI: “TANTI GIOVANI ITALIANI, VOGLIO FARLI DIVERTIRE” - Perdere contro la SPAL, in casa, con una prestazione tremenda, non è andato giù a James Pallotta, furibondo...

Venezia-Verona, le formazioni ufficiali: Zenga sceglie Litteri per la prima

Perugia, Vido al 45': "Noi stiamo provando a giocare, loro no"

Benevento, i convocati di mister Bucchi per la gara contro il Livorno

Salernitana, Casasola: "Questa Salernitana non muore mai"

Venezia, Domizzi: "Buon punto, abbiamo fatto di tutto per vincere"

Le pagelle del Venezia - Di Mariano in gol, male la difesa

Le pagelle dell'Hellas Verona - Male Di Carmine, Zaccagni ancora in gol

Le pagelle del Perugia - Super Vido non basta, sciocchezza di Gyomber

Lecce, Tabanelli al 45': "Soddisfatto per il gol, dobbiamo ripartire bene"

Perugia, Nesta: "Ai ragazzi non posso dire niente, lavoriamo per vincere"

Serie B, Puscas piega il Lecce: Palermo corsaro al Via del Mare

Palermo, Puscas: "Grande gruppo, contento per essermi sbloccato"

Lecce, Liverani: “Peccato per il risultato finale, ci riferemo”

Crotone, Vrenna è chiaro: "Non possiamo fallire la promozione"

Archiviato il pareggio con il Chelsea, il Manchester United è pronto a concentrarsi sulla sfida contro la Juventus in programma martedì all'Old Trafford: "Adesso abbiamo una partita molto importante su cui dobbiamo concentrarci e dobbiamo vincere perché è importante vincere le partite casalinghe in Champions League", ha detto Luke Shaw infatti dopo Stamford Bridge. "Quindi dobbiamo prendere i lati positivi del secondo tempo contro il Chelsea e andare avanti", ha aggiunto il difensore.

