Manchester United, si allontana Bruno Fernandes

Bruno Fernandes si allontana dal Manchester United. Il centrocampista dello Sporting, come riportato da Sky Sports Uk, non rientra nei piani dei red devils. La richiesta del club lusitano è elevata, ma soprattutto bisogna ancora capire quale sarà la destinazione di Paul Pogba. Se il francese rimarrà in Premier League, la trattativa non andrà a buon fine.