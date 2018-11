Manchester United, si lavora al rinnovo di De Gea. Juve alla finestra

In casa Manchester United si continua a lavorare per il rinnovo di David De Gea. Come riporta il London Evening Standard, il contratto dello spagnolo scadrà in estate, ma i Red Devils sono intenzionati a rinnovare l'accordo per almeno un'altra stagione. Ricordiamo che lo spagnolo nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza alla Juventus.