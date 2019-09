© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun il Manchester United è pronto a esercitare la clausola rescissoria di 32 milioni di sterline per Mauricio Pochettino. Allo stato attuale delle cose il rapporto fra il tecnico argentino e il Tottenham è ai minimi termini e la finale di Champions League giocata quasi quattro mesi fa è un lontano ricordo. Brucia l'eliminazione dalla Carabao Cup per mano di una squadra decima in classifica in quarta divisione e in campionato si registra già un -10 dal Liverpool dopo sei giornate. Stessa situazione in classifica del Manchester United, la cui panchina di Solskjaer traballa.