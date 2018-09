Manchester United, smentiti i contatti con Zidane: Mou confermato

© foto di Imago/Image Sport

Subito dopo la sconfitta subita contro il West Ham, si era vociferato di un possibile contatto tra la dirigenza del Manchester United e Zinedine Zidane, pronto a sostituire Mourinho in grande difficoltà in questo inizio di stagione e contestato anche dalla tifoseria. Tuttavia come spiega la ESPN il club inglese ha smentito ogni contatto con altri allenatori e continuare a dare fiducia al portoghese.