© foto di

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, dopo l'umiliante 0-4 contro l'Everton: "Voglio che la mia squadra sia quella che lavora più duramente nel campionato. Come facevamo con Ferguson, come abbiamo sempre fatto. Avevamo Giggs, Beckham, Gary Neville, Irwin e nonostante tutto il talento correvamo più degli altri. Non possiamo cambiare tutta la squadra ma dobbiamo pensare un passo alla volta. Ho sempre detto che avrò successo qui. Ci sono giocatori che non faranno parte di quella squadra vincente ma ci sono giocatori che di certo ci saranno".