Manchester United, Solskjaer blinda Pogba: "Farà la differenza per noi"

Ole Gunnar Solskjaer molto chiaro sul futuro di Paul Pogba. Il manager del Manchester United è stato interrogato sul futuro del centrocampista francese quest'oggi in conferenza stampa e, a precisa domanda, ha risposto così: "Ha bisogno di tempo per mettersi in forma, ma farà la differenza per noi", ha dichiarato il tecnico norvegese che s'è poi soffermato sul difficile momento del centrocampista classe '93, fin qui impiegato solo in sei partite: "Sappiamo di avere uno dei migliori giocatori al mondo quando gioca bene ed è in forma. Quando è stato bene, ha fornito alla squadra prestazioni fantastiche".