Manchester United, Solskjaer dopo il rinnovo: "È un sogno e un onore"

Arrivano le prime dichiarazioni di Ole Gunnar Solskjaer dopo il rinnovo per le prossime tre stagioni con il Manchester United: "Sin dal primo giorno in cui sono arrivato mi sono sentito a casa in questo club speciale. È stato un onore essere stato un calciatore del Manchester United e aver iniziato qui la mia carriera di allenatore. Gli ultimi mesi sono stati una fantastica esperienza e voglio ringraziare lo staff e i giocatori per il lavoro svolto finora. Questo è il lavoro che ho sempre sognato e guardo avanti emozionato dall'idea di guidare questo club a lungo e spero di condurlo ai successi che i nostri fantastici tifosi meritano".