Manchester United, Solskjaer: "Frustrante vederci negato un rigore"

Pari a reti bianche del Manchester United sul campo dell'AZ Alkmaar. Questa l'analisi al termine del match di Ole Gunnar Solskjaer: "Ci è successo spesso di vederci negati dei rigori - ha detto a Sky Sport -. È frustrante, ma non possiamo farci niente. Avrebbe potuto cambiare le cose contro una squadra forte, che è venuta qua e ha giocato bene. Il campo sintetico ha influito, ci ha obbligato a fare qualche ragionamento, ma avrebbero potuto essere tre punti. Siamo contenti dei nostri ragazzi che hanno esordito. Stanno facendo la loro strada, stanno migliorando. Lingard aveva qualche problema, non è un grande momento per noi".