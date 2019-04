Manchester United, Solskjaer: "Futuro Herrera? Chiedetelo a lui"

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo impegno contro il West Ham: "Herrera ha lavorato duramente per mettersi in forma dopo l'infortunio. Non posso commentare troppo però il discorso rinnovo, se vuole rimanere dovete chiederlo a lui. Non so come siano andate le ultime trattative. Ha sempre dato tutto in campo, non importa se ha ancora cinque anni di contratto o solo cinque settimane. Abbiamo bisogno di fare più punti possibili e penso che se ne faremo 15 da qui alla fine, arriveremo tra i primi tre in campionato. Vogliamo arrivare sul podio anche se l'obiettivo è entro il quarto posto. Sanchez? Si sta allenando con noi da due allenamenti ma non so se giocherà domani contro il West Ham. Più facile che giochi contro il Barcellona in Champions".