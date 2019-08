Manchester United, Solskjaer: "Ho parlato con Lukaku, caso chiuso"

© foto di Dimitri Conti

Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Milan. Questo il suo commento su Lukaku: "Lukaku probabilmente tornerà presto in gruppo, la prossima settimana. Non si tratta di un infortunio, ma di alcuni dolori. Non volevamo rischiare nulla questo weekend. Se sarà a disposizione per il Chelsea? Dovrebbe, o almeno lo spero. Ho parlato con Romelu per indicargli il giusto modo di comportarsi. Per me il caso è chiuso".