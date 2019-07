Manchester United, Solskjaer pazzo di Longstaff: pronti quasi 30 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In chiave Manchester United i quotidiani inglesi continuano a fare il nome di Sean Longstaff, centrocampista classe '97 di proprietà del Newcastle che viene indicato come rinforzo cercato dal manager Ole Gunnar Solskjaer, anche e soprattutto in chiave futura. Come si legge sul Daily Star, il tecnico dei Red Devils sarebbe disposto ad arrivare ad una cifra che sfiora i 30 milioni di euro per averlo.