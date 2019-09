© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Leicester, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della situazione legata agli infortunati: "Pogba non è al meglio e a meno che non abbia una guarigione miracolosa non ci sarà. Non è pronto per allenarsi al 100%. Speriamo che sia pronto per il West Ham, così come Martial". Il Manchester United deve fare a meno anche di Shaw, Bailly e Dalot, mentre Wan-Bissaka e Lingard sono in dubbio.