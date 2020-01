Manchester United, Solskjaer: "Pogba si opera, fuori un mese"

© foto di

Ole Gunnar Solskjaer ha annunciato che Paul Pogba subierà un intervento chirurgico alla caviglia infortunata: "Gli esami confermano che quello alla caviglia di Pogba non è un problema grave, ma dobbiamo affrontarlo e risolverlo. Purtroppo è la stessa caviglia che gli ha dato problemi negli ultimi mesi. Si opererà non appena possibile e starà fuori circa un mese. Per noi è un grosso problema perché in questo momento non posso contare nemmeno su McTominay". Continua il calvario del centrocampista francese, che era tornato nel periodo natalizio giocando uno scampolo di partita il 22 dicembre contro il Watford e un tempo contro il Newcastle a Santo Stefano prima di fermarsi nuovamente. Per lui fin qui appena 8 presenze complessive in tutte le competizioni.