Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto nella zona mista dell'Old Trafford dopo il pari contro l'Arsenal: "Ancora una volta passiamo in vantaggio e non riusciamo a segnare il raddoppio. Dobbiamo sicuramente essere più cinici. Impareremo, ma l'apprendimento per alcuni è molto più difficile che per altri. I giovani ci stanno aiutando a costruire qualcosa. Rashford? Sta bene, è al 100%".