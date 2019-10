Manchester United, Solskjaer si gode Williams: "Il migliore in campo"

© foto di

Dopo la vittoria di Belgrado per 1-0 firmata su rigore da Anthony Martial, ha parlato il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. "Hanno giocato bene, ci hanno fatto difendere bassi, non mi è piaciuta la nostra fase difensiva alta. Siamo stati inconsistenti nella ripresa. Garner e Williams? Jimmy è cresciuto nella partita e poi ha finito naturalmente stanco. Brandon è stato eccellente, meraviglioso, il migliore in campo".