Manchester United, Solskjaer: "Speriamo di vedere Pogba nel 2019"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato delle condizioni fisiche di Paul Pogba: "Non è ancora guarito, ma sta procedendo con il recupero. Va sul tapis roulant e sulla cyclette con la caviglia libera. Ci vorranno alcune settimane per recuperarlo, speriamo di vederlo nel 2019". Stagione difficile per il centrocampista francese che fin qui ha fiocato solamente 6 partite ufficiali con i Red Devils, l'ultima delle quali il 30 settembre.