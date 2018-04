Manchester United, stampa inglese affronta il caso Pogba

Paul Pogba si prende la scena sui quotidiani inglesi: "Discussioni sulla crisi di Pogba" titola lo Star Sport, "Non me ne andrò" titola il Sun precisando come il francese voglia restare al Manchester United. José Mourinho avrebbe deciso di cedere il giocatore, che in alcune circostanze è persino uscito dall'undici titolare dei Red Devils. "Quando due ego si scontrano" si legge all'interno delle pagine del Daily Mail.