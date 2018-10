Manchester United, suggestione Howe per rimpiazzare Mourinho

© foto di Imago/Image Sport

José Mourinho resta al comando dei Red Devils, almeno per il momento. Perché la dirigenza del Manchester United starebbe già studiando i profili giusti per sostituire lo 'Special One'. Tra questi - scrive il Sun - c'è anche quello di Eddie Howe, oggi tecnico del Bournemouth (sesto in classifica) e già nel mirino dell'Arsenal in passato.