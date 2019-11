Manchester United, tanti ragazzi per la sfida contro l'Astana: le formazioni

Tanti giovani schierato dal manager del Manchester United Solskjaer per la sfida di Europa League contro l'Astana. Già qualificati, i red devils scendono in campo in terra kazaka con Greenwood al centro dell'attacco. Ecco le formazioni.

Astana (4-4-2) - Eric; Rukavina, Postnikov, Logvinenko, Shomko; Beysebekov, Maevski, Sigurjonsson, Rotariu; Khizhnichenko, Murtazayev.

Manchester United (4-2-3-1) - Grant; Laird, Tuanzebe, Bernard, Shaw; Garner, Levitt; Chong, Lingard, Gomes; Greenwood.