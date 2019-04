Manchester United, tempo di processi. Stampa inglese: "È crollo"

Paul Pogba e David de Gea verso l'uscita dal Manchester United, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Lo riporta in prima pagina oggi il Guardian. Il centrocampista francese si prende le prime pagine di tutti i giornali dopo le parole pronunciate a seguito della figuraccia rimediata domenica contro l'Everton (sconfitta a "Goodison Park" per 4-0): "Non abbiamo avuto rispetto" riporta il Daily Express. "Lo United è crollato" scrive invece il Daily Mail. "Irrispettoso" è il termine usato da Pogba evidenziato da Metro, in riferimento all'atteggiamento avuto dai Red Devils a Liverpool.