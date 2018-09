Manchester United, un video dietro la recente tensione Mou-Pogba

© foto di Imago/Image Sport

Sky Sports rivela oggi i motivi della evidente tensione percepita ieri al campo del Manchester United, tra José Mourinho e l'ex capitano Paul Pogba, di recente degradato. Il portoghese non ha infatti avuto alcun problema a richiamare il francese davanti al suo staff e ad un membro dell'ufficio stampa dei Red Devils, tale John Allen. "John, vieni qui per favore. Paul quando ha postato il video su Instagram?", ha chiesto Mou in riferimento al video di Instagram postato dal francese durante una partita complicata, quella di martedì contro il Derby County, poi persa ai calci di rigore. Nel video Pogba era intento a ridere e scherzare in tribuna insieme ai compagni Andreas Pereira e Luke Shaw, una scenetta che non è piaciuta affatto allo Special One. A sua volta, l'ex Juventus ha mostrato di non aver gradito il richiamo pubblico.