Manchester United, Young pronto a rinnovare per un'altra stagione

Da otto stagioni veste la maglia del Manchester United ed è stato un elemento indispensabile per qualsiasi allenatore, grazie alla sua grande disponibilità e duttilità. Adesso, Ashley Young è pronto a rinnovare il contratto con i Red Devils, in scadenza a giugno 2019, per un'altra stagione. Lo riporta Sky Sports.