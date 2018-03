Mancini: "In Premier tornerei per allenare un club che non vince da tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dello Zenit San Pietroburgo Roberto Mancini ha parlato anche di un possibile ritorno in Premier League in futuro: “Mi piacerebbe fare esperienze in altri campionato, ma è chiaro che la Premier è forse il campionato più bello, ci tornerei ma solo per andare in una squadra che non vince da tempo perché andare in quelle dove si vince sempre è meno stimolante. Quel campionato è bello perché i giocatori danno tutto sia in partita sia in allenamento, gli stadi sono sempre pieni e c'è un grande pubblico e grande entusiasmo. - continua Mancini a Sky Sport - Poi attorno alla Premier League gira il mondo, credo che la sue bellezza sia questa dimensione globale”.