© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Sky Sports, l'attaccante del Liverpool Sadio Manè ha parlato della sfida per il titolo con il Manchester City: "Siamo più concentrati su noi stessi, ma a volte guardiamo il City quando gioca, abbiamo più pressione di quando giochiamo noi. Voglio che perdano, e sono così bravi, e a volte è difficile per loro perdere. La sfida col Tottenham? Potrebbe essere la gara più difficile, è davvero impronosticabile".