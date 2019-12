© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Sono molto felice di aver raggiunto questo accordo con la Federcalcio di Malta”. Queste le prime parole di Devis Mangia come neo ct della Nazionale biancorossa come si legge sul sito della Federcalcio maltese: “Il progetto che mi è stato presentato è molto ambizioso e sono fiducioso che con il duro lavoro e la dedizione si possa migliorare in maniera significativa il livello del calcio maltese”.