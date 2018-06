ManUnited, Mou accoglie Dalot: "Il miglior baby terzino destro del mondo"

© foto di Imago/Image Sport

Josè Mourinho, tecnico del Manchester United, accoglie con parole importantissime Diogo Dalot, terzino destro acquistato e ufficializzato oggi dai Red Devils. "Considerata l'età, è il miglior terzino destro in giro e avrà un grande futuro al Manchester United. Ha talento e ha tutto per diventare un grande per questo club".