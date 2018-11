Maradona boccia Solari: "Non durerà molto sulla panchina del Real"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Armando Maradona ha rilasciato una lunga intervista a Marca, soffermandosi anche sulla decisione da parte del Real Madrid di affidare la panchina a Santiago Solari (fino al 2021) "Non ha le spalle abbastanza larghe per tenere in mano quello spogliatoio. Secondo me durerà molto poco", la bocciatura che arriva direttamente dal campione argentino.