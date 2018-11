Maradona incorona Mou: "Il migliore. Guardiola non ha inventato nulla"

© foto di Imago/Image Sport

Diego Armando Maradona ha rilasciato una lunga intervista a Marca in cui analizza vari temi dell'attualità. Questo un passaggio su Mourinho e Guardiola: "Tra i due il migliore è sicuramente Mourinho. Come tecnico devo ancora imparare molto. Ed è per questo che penso che andrò a Manchester per una settimana a vedere gli allenamenti di Mourinho per chiedergli un sacco di cose, è il migliore senza alcun dubbio. Meglio anche di Guardiola? Per me sì. Il tiki-taka non è stato inventato da Guardiola. Il tiki-taka era di Cruyff. Solo che adesso Pep può scegliere il giocatore del mondo che vuole. Così è tutto più facile".