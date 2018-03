Marca, Diego Costa a Griezmann: "Ora non puoi lasciarmi solo"

"Ora non puoi lasciarmi solo" titola Marca in edicola stamattina in riferimento a Diego Costa, tornato all'Atlético a gennaio, e Antoine Griezmann, stella dei colchoneros che potrebbe partire in estate. L'ex Chelsea chiede a le petit diable di restare, anche se il francese nel corso di un'intervista rilasciata ieri a L'Equipe ha dichiarato che prenderà una decisione sul suo futuro prima dell'inizio dei Mondiali.