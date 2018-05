Marca e i convocati di Lopetegui: "23 sul campo e 46 milioni alle spalle"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina con le convocazioni di Lopetegui, ct della Spagna, in vista del Mondiale in Russia: "23 sul campo e 46 milioni alle spalle". L'assenza di Morata fa discutere ma l'allenatore ha dichiarato: "E' stato doloroso ma ho altri giocatori a disposizione". La grande novità è Nacho Monreal dell'Arsenal.