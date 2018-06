Marca e il saluto a Zidane dopo l'addio al Real: "GraZZias"

Marca di questa mattina apre in prima pagina con il saluto a Zidane dopo la conferenza di ieri in cui ha dato l'addio al Real Madrid: "GraZZias". Il tecnico francese se ne va da leggenda, lasciando il 'madridismo' sotto shock. Florentino Perez ha speso due ore nell'invaca ricerca di un accordo per mantenerlo nella capitale spagnola ma l'allenatore aveva le idee chiare: "Me ne vado per permettere al Real di continuare a vincere".