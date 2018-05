Marca e la finale di Europa League: "Il Principito gioca in casa"

© foto di Lazzerini

Marca questa mattina apre in prima pagina con la finale di Europa League che si giocherà domani a Lione tra Marsiglia e Atletico Madrid: "Il Principito gioca in casa". Il quotidiano è andato a far visita a Macon, città natale di Antoine Griezmann, a 70km dallo stadio dove si giocherà l'ultimo atto del torneo. Il talento Colchoneros ha iniziato a segnare i primi gol a due passi dalla città dove domani potrebbe alzare la Coppa.