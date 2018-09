Marca e le parole di Lopetegui: "Sono innamorato della mia rosa"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina con le parole di Lopetegui, allenatore del Real Madrid: "Sono innamorato della mia rosa". L'allenatore, che sfiderà la Roma in Champions League, ha proseguito: "Quando sono arrivato, Ronaldo aveva già mostrato chiaramente la propria voglia di partire. Vinicius? E' in forma però deve continuare ad adattarsi alle esigenze del club. VAR? Bisogna prepararsi ad esultare in ritardo. La Nazionale? Ho fatto la cosa giusta e nel modo più corretto: rifarei tutto uguale".